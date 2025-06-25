Кровли 35 домов капитально отремонтировали в Подольске с начала года

Кровли 35 жилых домов капитально отремонтировали в Подольске с начала текущего года. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В этом году в регионе также капитально отремонтируют еще более 800 фасадов МКД, отметили до этого в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Всего в Подольске в этом году планируют отремонтировать 147 кровель: 73 скатные и 74 плоские. Сейчас работы ведутся на 42 объектах — это 19 скатных крыш и 23 плоские.

Подольск входит в число подмосковных округов, где планируется провести наибольший объем ремонтных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту объектов соцобслуживания.