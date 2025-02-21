Губернатор Подмосковья рассказал о планах по капремонту объектов соцобслуживания и реабилитации

В 2025 году в Подмосковье проведут капитальный ремонт более 30 объектов соцобслуживания и реабилитации, в которых предоставляют услуги детям, пенсионерам, инвалидам, на эти цели из областного бюджета выделено свыше 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Важно не просто придать новый вид зданиям, но и оснастить социальные объекты современным оборудованием, поэтому направляем средства и на капремонт, и на закупку техники, мебели, предметов быта. <…> Задача — сделать так, чтобы в учреждениях социального обслуживания и реабилитации было уютно, как дома, имелось все необходимое для оказания специализированной помощи», сказал он.

Ремонт затронет комплексные и семейные центры, оздоровительные лагеря, добрые дома, пансионаты. Так, например, в Орехово-Зуеве завершат второй этап капитального ремонта Доброго дома, в Реутове — модернизацию комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Помимо этого, капремонт с перепланировкой помещений пройдет в центре помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе и так далее.

Для учреждений в этом году закупят более 14 тыс. единиц оборудования. В регионе закупили необходимое для бассейна, который готовится к открытию в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» под Подольском, а также для уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих им. А. И. Мещерякова. и Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации (КЦСОР) и не только.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.