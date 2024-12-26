Ледовые представления от знаменитых фигуристов покажут в Подмосковье в новогодние праздники
Фото: [Пресс-служба Минкульттуризма МО]
В новогодние праздники в Подмосковье пройдут ледовые спектакли в постановке известных российских фигуристов, олимпийских чемпионов Татьяны Навки и Ильи Авербуха. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В постановках примут участие знаменитые спортсмены, участники и победители олимпиад, чемпионатов мира и Европы, в общей сложности планируется показать 15 ледовых представлений. Команда Татьяны Навки представит спектакль на льду «Новогодний самовар», Ильи Авербуха — спектакль «Чемпионы». Ознакомиться с расписанием можно здесь, вход свободный.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.
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