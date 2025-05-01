Лекция о начале боевой операции Красной Армии по захвату Рейхстага прошла в Химках

В Химках на одном из местных предприятий провели патриотическую лекцию, посвященную началу боевой операции Красной Армии по захвату Рейхстага. Об этом рассказали в администрации округа.

«Бои были очень ожесточенными: немецкие войска отчаянно оборонялись, используя укрепленные здания, подземные коммуникации и реки как естественные преграды», — рассказал депутат Артур Каримов.

В мероприятии приняли участие работники предприятия. Также выступил кавалер ордена Почета полковник в отставке Юрий Карпунов. Он отметил важность патриотического воспитания молодежи.

Ранее сообщалось, что в Химках провели историческую лекцию, которая была посвящена создателю легендарного пистолета-пулемета — конструктору Георгию Шпагину.