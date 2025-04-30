Лекция о создателе пистолета-пулемета Шпагина прошла в Химках

Лекция о создателе легендарного пистолета-пулемета — Георгии Шпагине — прошла в Химках. Мероприятие провели в рамках патриотической программы, которая реализуется в округе на протяжении нескольких месяцев.

Лекция состоялась в гимназии № 23 в микрорайоне Фирсановка. Она была посвящена дню рождения Шпагина.

В мероприятии приняли участие депутат Алексей Федоров, лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, член Ассоциации ветеранов СВО Антон Зенькович.

После открытого урока прошел мастер-класс по созданию сухого душа для участников СВО.

Ранее в округе прошла лекция, посвященная подвигам трижды героя СССР Семена Буденного.