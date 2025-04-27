В Химках рассказали о подвигах трижды героя СССР Семена Буденного

Патриотическое мероприятие провели в Доме культуры «Контакт» в Химках, где рассказали про жизненный путь, подвиги и отвагу Семена Буденного, маршала и трижды Героя СССР.

Мероприятие в Химках приурочили к 142-й годовщине со дня рождения Семена Михайловича Буденного. Событие развернулось в ДК «Контакт», директор которого, Алина Шалимова, отметила важность освещения подвигов героев и сохранение исторической правды.

Депутат Химок Галина Болотова напомнила, что организованное мероприятие проходит в рамках крупной патриотической программы, которую реализуют в подмосковном округе с июля 2024 года. Апрельское событие состоялось под лозунгом «Успех V единстве поколений». Благодаря проекту жители могут лучше познакомиться с биографией героев и больше узнать об истории страны.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что в рамках программы регулярно проводятся историко-патриотические активности. Это не только познавательные лекции про героев, но и встречи с членами Ассоциации ветеранов СВО, различные мастер-классы, показы фильмов и так далее. Подачу стараются делать разнообразной и не скучной, чтобы как можно больше человек действительно интересовались историей Родины.

Ранее сообщалось, что в Химках почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.