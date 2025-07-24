Летние читальные площадки в парке Талалихина в Подольске посетили около 500 человек

В Подольске с начала сезона площадки летнего чтения «Библиотека без границ» посетили около 500 человек. Они организованы Центральной детской библиотекой в парке имени Виктора Талалихина.

Этим летом в округах региона открыты летние читальные залы библиотек, рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Площадки в парке Талалихина открыты по средами с 12:00 до 14:00. Также множество интересных мероприятий будет проходить летом в помещении библиотеки. Подробная информация об этом представлена здесь.

«Уютная библиотечная скамейка — это прекрасная возможность отвлечься от электронных гаджетов, компьютерных игр и выбрать книгу себе по вкусу, занять удобное место и погрузиться в чтение», — отметила заведующая библиотекой Любовь Михальцова.

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