Летние читальные площадки в парке Талалихина в Подольске посетили около 500 человек
Около 500 человек посетили площадки летнего чтения в парке Талалихина
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске с начала сезона площадки летнего чтения «Библиотека без границ» посетили около 500 человек. Они организованы Центральной детской библиотекой в парке имени Виктора Талалихина.
Этим летом в округах региона открыты летние читальные залы библиотек, рассказали до этого в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Площадки в парке Талалихина открыты по средами с 12:00 до 14:00. Также множество интересных мероприятий будет проходить летом в помещении библиотеки. Подробная информация об этом представлена здесь.
«Уютная библиотечная скамейка — это прекрасная возможность отвлечься от электронных гаджетов, компьютерных игр и выбрать книгу себе по вкусу, занять удобное место и погрузиться в чтение», — отметила заведующая библиотекой Любовь Михальцова.
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