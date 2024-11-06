Лимитированную карту «Тройка» с уникальным дизайном представят в Подмосковье

В подмосковных музеях стартует акция по распространению лимитированных карт «Тройка» с новым уникальным дизайном в рамках проекта «Путешествуй с «Тройкой» по Подмосковью», который запустили Министерство культуры и туризма Московской области и «СберТройка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На новой карте изобразили достопримечательности региона. Среди них — государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре, парк Малевича в Одинцовском округе и не только. Пункты выдачи карт будут работать в «Новом Иерусалиме» в Истре, парке Малевича в Одинцовском округе, Серпуховском историко-художественном музее, Зарайском и Коломенском кремлях. Чтобы получить «Тройку», нужно будет принять участие в квесте, который проведут на этих пяти локациях в эту пятницу.

«СберТройка» является совместной IT-компанией Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области, ее создали в 2020 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.