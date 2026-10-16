Линии наружного освещения отремонтировали на дорогах в 10 округах Подмосковья

Линии наружного освещения отремонтировали на региональных дорогах в 10 округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы провели в Жуковском, Фрязино, Егорьевске, Домодедово, Подольске, Наро-Фоминске, Раменском, Коломне, Воскресенске, Красногорске.

К примеру, в Егорьевске восстановили освещение на улице Антипова и проспекте Ленина окружного центра, в Раменском — на Жуковском шоссе в селе Быково, в Коломне — на Центральной улице в селе Мячково, в Красногорске — на Путилковском шоссе в Путилково.

Ремонтные работы на дорогах региона проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее о ремонте дорог в области рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.