Маркет «100% Подмосковье. Креатив в деталях» станет участником фестиваля «РУСь_СВЕТ»

Маркет «100% Подмосковье. Креатив в деталях» станет участником международного телевизионного фестиваля современной этнической культуры и традиций «РУСь_СВЕТ». Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На маркете будет представлена продукция от подмосковных предпринимателей, ремесленников, дизайнеров — одежда, сувениры, аксессуары, предметы декора.

Участниками фестиваля «РУСь_СВЕТ» станут представители креативных индустрий, искусства, музыки и народной культуры из различных регионов России и зарубежных стран.

Мероприятие пройдет на Живописной набережной в Павшинской пойме Красногорска 27 июня. Вход на него свободный. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Президентская платформа «Россия – страна возможностей» продолжит поддерживать проекты в Подмосковье.