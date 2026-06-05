Андрей Воробьев: Президентская платформа «Россия – страна возможностей» продолжит поддерживать проекты в Подмосковье

«Московская область – наш стратегический партнер. За восемь лет более 800 тыс. участников, свыше 2300 победителей проектов Президентской платформы. Регион активно участвует в «Национальной технологической олимпиаде», «Лидерах России», проекте «Другое дело». Участники проектов «Время героев» и «Лидеры России» уже сегодня занимают ключевые посты в регионе. (…) Благодарю руководство области за партнерство и уверен, что новое соглашение откроет еще больше возможностей для жителей Подмосковья», - сказал Бетин.