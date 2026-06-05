Андрей Воробьев: Президентская платформа «Россия – страна возможностей» продолжит поддерживать проекты в Подмосковье
Воробьев подписал соглашение с платформой «Россия – страна возможностей»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректором Мастерской управления «Сенеж» Андреем Бетиным.
«Новое соглашение поможет нам объединить все наработанные практики в единую систему поддержки талантов. Мы предложим еще больше образовательных программ и персонального сопровождения, чтобы путь от смелой идеи до успеха в Подмосковье был коротким и понятным», - сказал Воробьев.
Соглашение подразумевает всестороннюю взаимную поддержку по ряду направлений в рамках организации и проведения в Подмосковье проектов и конкурсов платформы. Сотрудничество откроет новые форматы — от совместных мероприятий до персонального сопровождения финалистов.
«Московская область – наш стратегический партнер. За восемь лет более 800 тыс. участников, свыше 2300 победителей проектов Президентской платформы. Регион активно участвует в «Национальной технологической олимпиаде», «Лидерах России», проекте «Другое дело». Участники проектов «Время героев» и «Лидеры России» уже сегодня занимают ключевые посты в регионе. (…) Благодарю руководство области за партнерство и уверен, что новое соглашение откроет еще больше возможностей для жителей Подмосковья», - сказал Бетин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие управленческие решения помогают бизнесу в регионе.