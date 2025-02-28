Масштабное празднование Масленицы пройдет в Серпухове в историко-художественном музее. О программе мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Всех гостей ждет чаепитие с блинами. Посетители также узнают, как в прошлом отмечали Масленицу, каковы традиции праздника и зачем сжигали чучело.

Кроме того, в программе — мастер-класс, на котором всех желающих научат основам росписи фигурок. Помимо этого, проведут интерактивную экскурсию и квесты, уличные игры и забавы.

Ранее в областном Минсельхозпроде рассказали, во сколько обойдется приготовление блинов на Масленицу в Подмосковье в этом году.