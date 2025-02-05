Жителям Подмосковья рассказали, во сколько обойдется приготовление блинов на Масленицу

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали жителям региона, во сколько обойдется приготовление блинов на Масленицу в 2025 году.

Как напомнили в ведомстве, для приготовления блинов необходимы яйца, мука, молоко и сахар. Средняя стоимость десятка яиц категории С1 в магазинах региона составляет около 100 руб. Один килограмм муки стоит 34 руб., а сахара — 66 руб. Стоимость 1 литра молока составляет 71 руб.

Таким образом, примерная стоимость продуктовой корзины для приготовления блинов составит примерно 271 руб.

Ранее сообщалось, что в «Горках Ленинских» пройдет масштабный фестиваль, в ходе которого будет сожжено самое высокое в России чучело Масленицы.