Масштабное празднование Масленицы пройдет в усадьбе «Мураново»

Масштабное празднование Широкой Масленицы пройдет в усадьбе «Мураново». О программе мероприятия рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждут выступления фольклорных коллективов столичного региона, исторические реконструкции, костюмированные экскурсии, на которых расскажут о старинных кулинарных рецептах.

Также будет работать ремесленная и гастрономическая ярмарка, где можно будет приобрести товары народно-прикладного творчества. Все желающие смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, полакомиться блинами и медом. Кульминацией мероприятия станет сжигание чучела Масленицы.

Ранее в министерстве рассказали, что Масленицу отметят и в усадьбе Достоевских в Даровом в Зарайском округе.