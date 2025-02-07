В усадьбе Достоевских в Зарайске отметят Масленицу

В усадьбе Достоевских в Даровом Зарайского округа масштабно отметят Масленицу. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В программе мероприятия — выступления фольклорного ансамбля и балаганного театра. Также пройдут танцы и хороводы под народную музыку.

Кроме того, мастера-ремесленники научат всех желающих изготавливать масленичные маски и обереги, а энтузиасты исторической кухни Hell’s Kitchen Daughters расскажут о старинных секретах масленичной кухни и поделятся рецептами самых вкусных блинов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность проведения культурных мероприятий в регионе.