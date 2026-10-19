Медучреждениям Подмосковья с начала года передали 423 единицы техники для спасения недоношенных детей
Более 420 единиц оборудования для неонатологии получили учреждения Подмосковья
Фото: [Медиасток.рф]
Медучреждениям Подмосковья с начала года передали 423 единицы техники для спасения недоношенных детей. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Современное оснащение помогает врачам оказывать своевременную и качественную помощь самым маленьким пациентам, в том числе детям, которым требуется особое медицинское наблюдение с первых минут жизни. Поэтому мы продолжаем оснащать наши перинатальные центры и роддома новой медицинской техникой», — отметил он.
Технику закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили ₽791 млн.
В частности, учреждениям передали аппараты искусственной вентиляции легких для новорожденных, инкубаторы, открытые реанимационные системы, фетальные мониторы, УЗИ-аппараты и другую технику.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Ногинске, где заработало детское отделение.