Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Ногинске, где заработало детское отделение

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Заречье в Ногинске. Здесь начало работать детское отделение.

«Открытие поликлиники в Ногинске — заметное, важное событие для Богородского округа. Это настоящий медицинский центр, который оснащен всем необходимым оборудованием — КТ, МРТ, маммограф, рентген, УЗИ. И самое главное — врачи, которыми мы очень дорожим. У нас есть и муниципальные программы, и региональные, направленные на их поддержку. Самая сложная работа — в первичном звене. Наша задача — не просто построить здание, но и сделать так, чтобы внутри все было максимально функционально», — отметил губернатор.

Поликлинику построили в рамках президентского проекта «Продолжительная и активная жизнь». Она рассчитана на 500 посещений в смену.

В здание уже переехали детское клинико-диагностическое отделение № 2 и дневной стационар. В ближайшее время здесь разместится и взрослая поликлиника № 2.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 5/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 6/6

«Сейчас мы ожидаем получения разрешительных документов на эксплуатацию рентгеновского тяжелого оборудования. И, соответственно, после этого сразу запускаем», — рассказал главврач ГБУЗ МО «Ногинская больница» Сергей Лившиц.

В новой поликлинике будет доступно более 15 профилей медицинской помощи, консультативно-диагностический центр, отделения диагностики, дневной стационар, отделение неотложной помощи, блок медицинской профилактики, в том числе Центр диспансеризации участников СВО и их семей, а также Центр амбулаторной онкопомощи. Для поликлиники закупили более 11,3 тыс. единиц оборудования.

Укомплектованность медперсоналом сейчас превышает 90%. Это 90 врачей и 170 специалистов среднего медперсонала. Осенью сюда придут работать выпускники-целевики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по капремонту хирургического корпуса Подольской больницы.