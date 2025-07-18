Мероприятия к Международному дню шахмат пройдут в библиотеках Подмосковья

В библиотеках региона проведут множество мероприятий, приуроченных к Международному дню шахмат. Он отмечается ежегодно 20 июля. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

К примеру, в Центральной детской библиотеке Жуковского состоится детский шахматный блицтурнир. Его главным судьей станет кандидат в мастера спорта Григорий Русаков.

В Центральной библиотеке Егорьевска пройдет областной турнир «Шахматная королева» среди юных любительниц шахмат. В Детской городской библиотеке Коломны пройдут занятия по шахматам в рамках школы CHESSNUTS. А в Центральной библиотеке им. В. В. Розанова в Сергиевом Посаде — занятия по японским шахматам сеги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые будут проходить в области этим летом.