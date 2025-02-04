Мероприятия в честь 165-летия со дня рождения Антона Чехова прошли в библиотеках Подмосковья

В подмосковных библиотеках отметили 165-летие со дня рождения Антона Чехова. В общей сложности в учреждениях прошло более 40 мероприятий, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для посетителей провели тематические выставки и лекции, мастер-классы и квесты, творческие встречи и викторины. Мероприятия посетили более 1 тыс. человек.

В Центральной библиотеке Чехова организовали викторины, квесты, виртуальные экскурсии, презентации книг и фильмов. Также состоялось театрализованное литературно-музыкальное представление и гастрономическое мероприятие, в рамках которого гостям рассказали о рецептах блюд от классика.

В городской библиотеке №1 округа прошла неделя чтения произведений Чехова. В Детской библиотеке муниципалитета провели всероссийские Чеховские чтения для детей и молодежи.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность культурных мероприятий для жителей и гостей региона.