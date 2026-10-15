Меру пресечения избрали водителю грузовика, который обвиняется в смертельном ДТП в Домодедове

Меру пресечения избрали водителю грузовика, который обвиняется в смертельном ДТП в Домодедово. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Авария произошла 13 октября на 3-м км дороги Ям — Горки Ленинские. Во время движения водитель грузовика не учел необходимую дистанцию. В результате грузовик опрокинулся на легковой автомобиль, который следовал впереди в попутном направлении.

В результате ДТП погибли женщина в возрасте 33 лет, которая находилась за рулем легковушки, и ее сын — мальчик в возрасте 6 лет.

На водителя грузовика завели уголовное дело. Он полностью признал свою вину. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий до 12 декабря 2026 года.

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