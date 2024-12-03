Меры поддержки для производителей ветеринарных препаратов и кормов планируют расширить в Подмосковье

В Подмосковье планируют расширить меры поддержки производителей ветеринарных препаратов и кормов, чтобы помочь им импортозаместить отрасль в максимально в короткие сроки. Об этом стало известно по итогам выездного заседания Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.