Меры поддержки для производителей ветеринарных препаратов и кормов планируют расширить в Подмосковье
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В Подмосковье планируют расширить меры поддержки производителей ветеринарных препаратов и кормов, чтобы помочь им импортозаместить отрасль в максимально в короткие сроки. Об этом стало известно по итогам выездного заседания Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
В заседании приняли участие депутаты, представители профильных министерств, производителей лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых добавок и не только. По словам председателя комитета Сергея Керселяна, в регионе ведут разработку соответствующего проекта закона, который внесет изменения в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».
«Так, в круг получателей государственной поддержки планируется включить организации и индивидуальных предпринимателей, которые производят лекарственные средства для ветеринарного применения, кормовые и пищевые добавки, ферментные препараты в соответствии с перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса», — сказал Керселян.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.