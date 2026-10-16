Минэнерго Подмосковья и АПОЭ подписали соглашение о развитии зарядной инфраструктуры для электротранспорта

В рамках Российской энергетической недели Министерство энергетики Московской области и Ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций подписали соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения стороны будут совместно обсуждать вопросы размещения зарядных станций, подключения к электросетям, эксплуатации инфраструктуры. Также будет создана совместная рабочая группа, которая будет заниматься обсуждением актуальных вопросов развития электромобильности.

«Мы продолжаем выстраивать прямой диалог с компаниями, которые производят оборудование, устанавливают и эксплуатируют зарядные станции. Именно они на практике сталкиваются с вопросами размещения ЭЗС, подключения к электросетям и дальнейшего обслуживания», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

Сейчас в Подмосковье насчитывается более 1,3 тыс. публичных зарядных локаций и около 6,3 тыс. электромобилей и гибридов.

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