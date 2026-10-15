Минэнерго Подмосковья и Ассоциация «ЭнергоИнновация» подписали соглашение о сотрудничестве
Подмосковье будет сотрудничать с Ассоциацией «ЭнергоИнновация»
Фото: [Министерство энергетики Московской области]
Министерство энергетики Московской области и Ассоциация «ЭнергоИнновация» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Российской энергетической недели.
В рамках соглашения стороны будут обмениваться информацией и опытом, проводить совместные мероприятия и встречи, а также обсуждать возможности применения отечественных разработок в энергетическом комплексе Подмосковья.
«Сотрудничество с Ассоциацией даст нам возможность напрямую работать с производителями и разработчиками, видеть новые решения, обсуждать их с профессиональным сообществом и оценивать возможность применения на наших объектах», — отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб региона к зиме.