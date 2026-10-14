Министр ЖКХ Подмосковья проверил ход модернизации объектов водоотведения в Солнечногорске

Уже завершен капремонт трех участков коллекторов от завода № 10 до озера Сенеж. Самотечный коллектор уже запустили в работу.

Продолжаются работы на участке системы водоотведения от озера Сенеж до главной канализационно-насосной станции № 5. Реконструкция выполнена уже на 87%. Она завершится до декабря.

Также планируется построить водовод от точки присоединения до ВЗУ в Голубом. Сейчас на участке ведутся подготовительные работы. Врезку в существующую сеть проведут до конца года.

Обновление коммунальных объектов проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил готовность коммунальщиков к зиме.