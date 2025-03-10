Министр ЖКХ Подмосковья проверил работу диспетчерской Люберецкого водоканала

Кирилл Григорьев осмотрел диспетчерскую Люберецкого водоканала

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Фото: [Министерство ЖКХ МО]

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев вместе с главой Люберец Владимиром Волковым проверил работу диспетчерского центра Люберецкого водоканала.

В рамках рабочего визита провели оценку эффективности использования оборудования на объекте. Особое внимание уделили внедрению телеметрии и возможности использования единой цифровой платформы.

Также министр и глава осмотрели станции водозабора и водоподготовки, складское помещение и гараж аварийной службы. Там они пообщались с работниками.

Григорьев высоко оценил качество работы объектов Люберецкого водоканала и отметил высокую степень цифровизации предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел стратегическую сессию на тему трансформации сферы ЖКХ региона.

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