Министр ЖКХ Подмосковья проверил работу диспетчерской Люберецкого водоканала

В рамках рабочего визита провели оценку эффективности использования оборудования на объекте. Особое внимание уделили внедрению телеметрии и возможности использования единой цифровой платформы.

Также министр и глава осмотрели станции водозабора и водоподготовки, складское помещение и гараж аварийной службы. Там они пообщались с работниками.

Григорьев высоко оценил качество работы объектов Люберецкого водоканала и отметил высокую степень цифровизации предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел стратегическую сессию на тему трансформации сферы ЖКХ региона.