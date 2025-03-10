Министр ЖКХ Подмосковья проверил работу диспетчерской Люберецкого водоканала
Кирилл Григорьев осмотрел диспетчерскую Люберецкого водоканала
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев вместе с главой Люберец Владимиром Волковым проверил работу диспетчерского центра Люберецкого водоканала.
В рамках рабочего визита провели оценку эффективности использования оборудования на объекте. Особое внимание уделили внедрению телеметрии и возможности использования единой цифровой платформы.
Также министр и глава осмотрели станции водозабора и водоподготовки, складское помещение и гараж аварийной службы. Там они пообщались с работниками.
Григорьев высоко оценил качество работы объектов Люберецкого водоканала и отметил высокую степень цифровизации предприятия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел стратегическую сессию на тему трансформации сферы ЖКХ региона.