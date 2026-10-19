Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке утром

Утром в понедельник, 19 октября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-2 "Крым" и М-9 "Балтия", Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Калужском, Киевском, Боровcком, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.