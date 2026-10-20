Минтранс Подмосковья рассказал об обстановке на дорогах

Утром во вторник, 20 октября, загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах А-105, М-2 «Крым», Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Рязанском, Новорязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровcком, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не забывать о правилах дорожного движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.