Мобильный маммографический комплекс приедет в поселок Хорлово Воскресенского округа
В поселке Хорлово можно будет пройти маммографию
Фото: [Воскресенская больница]
Мобильный маммографический комплекс приедет в поселок Хорлово Воскресенского округа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Передвижной комплекс будет работать на базе поликлиники № 8 на Больничной площади. Пройти обследование можно будет с 9:00 до 13:00 26 октября.
До этого мобильный комплекс работал в селах Косяково и Ашитково. После выезда в Хорлово он отправится в поселок Фосфоритный.
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