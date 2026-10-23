Мобильный маммографический комплекс приедет в поселок Хорлово Воскресенского округа. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Передвижной комплекс будет работать на базе поликлиники № 8 на Больничной площади. Пройти обследование можно будет с 9:00 до 13:00 26 октября.

До этого мобильный комплекс работал в селах Косяково и Ашитково. После выезда в Хорлово он отправится в поселок Фосфоритный.

Доступность регулярных медосмотров для жителей — одно из ключевых направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о системных изменениях, которые произойдут в сфере здравоохранения.