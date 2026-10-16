Молодежь Подмосковья встретилась с духовными наставниками и ветеранами СВО в Ликино-Дулеве

Фестиваль православной молодежи Подмосковья прошел в Ликино-Дулеве. Организатором мероприятия выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области совместно с Московской митрополией Русской православной церкви.

«Мы видим, как важно для молодых людей живое общение с наставниками, которые могут поделиться своим опытом и ответить на сложные вопросы. Такие встречи помогают молодежи находить верные ориентиры, чувствовать поддержку и понимать, что у каждого есть возможность реализовать себя на благо своей семьи, общества и региона», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В фестивале приняли участие 200 человек из разных округов региона. Мероприятие началось с молебна в храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Затем в КДЦ «Дулевский» состоялась встреча с духовными наставниками и лидерами общественного мнения.

К участникам обратился председатель Межъепархиального отдела по работе с молодежью Московской митрополии, иерей Димитрий Нестеров. Также в число спикеров вошли представители Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья Вячеслав Шаронов и Сергей Клюев, председатель Миссионерского отдела Сергиево-Посадской епархии и настоятель Троицкого храма на Сходне, иерей Павел Зуев.

В завершение прошла экскурсия по храму Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова.

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