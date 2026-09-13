Патриарх Кирилл освятил иконы Божией Матери «Седмиезерная» в Мытищах

В Мытищах 13 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм иконы Божией Матери «Седмиезерная», расположенный на территории Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Идея строительства храма появилась в 2022 году, когда отмечалось 100-летие санитарно-эпидемиологической службы России. Работы начались год спустя.

По словам Воробьева, храм стал данью уважения нескольким поколениям специалистов санитарно-эпидемиологической службы, которые занимаются профилактикой заболеваний и сохранением здоровья людей.

Выбор Седмиезерной иконы Божией Матери связан с ее историческим почитанием. Согласно преданию, в XVII веке образ помог избавить Казань от эпидемии чумы. Верующие также обращаются к иконе с молитвами об избавлении от болезней.

Патриарх Кирилл возглавил чин освящения храма и Божественную литургию. Губернатор напомнил, что четыре года назад вместе с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой участвовал в закладке первого камня.

Воробьев выразил надежду, что новый храм станет для людей местом поддержки и душевного спокойствия.