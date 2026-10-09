Молодые семьи в Подмосковье смогут воспользоваться комплексной услугой в «Доброделе»

В мобильном приложении «Добродел» можно в режиме онлайн подать заявление на комплексную услугу для молодых семей Подмосковья, которые нуждаются в жилье. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Для этого необходимо авторизоваться в приложении через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Семья» — «Льготы на жилье и ЖКУ» и открыть «Комплексная услуга „Молодая семья“. После этого нужно выбрать муниципальное образование и категорию заявителя, заполнить электронную форму заявления и прикрепить необходимые документы.

Молодые семьи региона могут участвовать в программе «Обеспечение жильем молодых семей» и получить жилищный сертификат, если возраст родителей меньше 35 лет, у них есть регистрация в регионе, есть доход для оплаты 65% стоимости жилья или возможность получения кредита на эту сумму, но нет своего жилья или его площадь меньше нормы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.