Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье

Расселение аварийного жилья является одной из ключевых задач, которые поставил президент России Владимир Путин, в 2025 году в Подмосковье переселили более 11 тыс. жителей из 45 округов, что превысило изначальный план в 9,3 тыс. человек, сообщил в своих социальных сетях губернатор Московской области Андрей Воробьев. Этому, в том числе, способствовало использование жилищных сертификатов.

«С 2019 года в новые квартиры переехали более 35 тыс. семей. Мы полностью завершили первый этап программы — все жилье, признанное аварийным до 2017 года, расселено. Сейчас работаем над вторым этапом — расселение домов, признанных аварийными до 1 апреля 2025 года», – написал губернатор.

По его словам, для этой цели в регионе возводят новые дома. Так, например, в Сергиевом Посаде новое жилье получили более 450 семей. Кроме того, в регионе выдают жилищные сертификаты, которые позволяют сразу купить квартиру в удобном месте.

В конце 2025 года строительство домов для переселенцев завершилось в Жуковском, Луховицах и Подольске. В 2026-м новостройки появятся в Коломне (Озеры), Ступино, Талдоме, Шатуре, Щелково и Лосино-Петровском округе.

