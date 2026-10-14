Мощность очистных сооружений в Дубне увеличится в 1,5 раза после реконструкции
Министр ЖКХ Подмосковья проверил ход реконструкции очистных сооружений в Дубне
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Министр жилищно‑коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев проверил ход реконструкции очистных сооружений в Дубне. Работы ведутся по госпрограмме.
Степень строительной готовности объекта в рамках первого этапа реконструкции составляет 26%. Здесь проводят армирование и бетонирование аэротенков и отстойников, монтируют ключевые узлы технологической цепочки.
После реконструкции мощность сооружений увеличится в полтора раза и составит 50 тыс. кубометров в сутки. Этого хватит для обслуживания почти 74 тыс. жителей.
Обновление коммунальных объектов ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе к зиме закупили 679 единиц коммунальной техники.