Московская область представила свой стенд НХП на Всероссийской выставке «Ладья»

Подмосковье представило свой стенд НХП на XXXVI Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2024», которая проходит в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участниками выставки стали 16 предприятий народных промыслов региона и Союз Гжельских мастеров. Посетители смогут увидеть и приобрести павловопосадские платки, гжельский и дулевский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки и другие товары. В первые два дня на мероприятии уже побывали около 30 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.