Московская область вошла в число лидеров по количеству выданных кредитов в рамках «Семейной ипотеки»

Подмосковье заняло второе место в России по объемам выданной ипотеки в рамках программы «Семейная ипотека» по итогам 2024 года, за этот период общая сумма таких кредитов составила более 186,4 млрд рублей. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«В ходе прямой линии наш президент Владимир Путин также акцентировал внимание на «Семейной ипотеке», по его поручению в этом году лимиты по выдаче все сняты. Это значит, что еще у большего количества семей Московской области есть возможность улучшить жилищные условия», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В общей сложности с момента начала действия программы в регионе выдали кредиты на сумму свыше 675,8 млрд рублей. Ставка по данной программе составляет до 6% годовых, участниками могут стать семьи с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.