Губернатор Подмосковья: важно не снижать темпы расселения аварийного жилья

В Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья, соответствующую задачу на ближайшие пять лет поставил президент России Владимир Путин. Об этом в ходе своего традиционного обращения под названием «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В первой половине 2025 года мы завершаем этап программы — расселение всего жилья, которое было признано аварийным до 2017 года», — сообщил губернатор.

По его словам, весной 2025 года в регионе достроят последние на этом этапе 14 домов для расселения граждан, туда переедут 4,3 тыс. человек. После этого начнется расселение домов, который были признаны аварийным до 2024 года. В результате в новые квартиры переедут 35 тыс. человек.

Воробьев напомнил, что они также смогут воспользоваться жилищным сертификатом и самостоятельно выбрать себе квартиру на вторичном или первичном рынке. Он подчеркнул, что в регионе важно рассказывать жителям о деталях расселения.

Помимо этого, в Московском регионе реализуют проекты реновации, в рамках которых расселяют ветхое жилья. Так, на данный момент в 12 округах проходит реализация 17 проектов.

Губернатор добавил, что новые дома важно строить во всех муниципалитетах, чтобы обновлять территории на фоне развития предприятий.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.