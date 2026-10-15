Московская область вошла в тройку лидеров по числу участников Всероссийского «ИТ-Диктанта — 2026»
Подмосковье стало одним из лидеров по числу участников «ИТ-Диктанта — 2026»
Фото: [Министерство государственного управления, информационных технологий и связи МО]
Подмосковье заняло второе место по числу участников Всероссийской образовательной акции «ИТ-Диктант», которая в 2026 году объединила более 298 тыс. человек из 89 регионов России, в регионе тест прошли свыше 22,4 тыс. человек. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Средний результат составил 73 балла, на 100 баллов в Подмосковье выполнили 4452 теста. К акции присоединились 1,1 тыс. вузов и колледжей по всей стране. Подмосковный колледж «Энергия» стал лидером по количеству прохождений — 1,2 тыс. На втором месте расположился Электростальский колледж с 1,1 тыс. прохождениями.
Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.