Москвичку, которая избила подростка в Балашихе, заключили под стражу
В Балашихе арестовали женщину, обвиняемую в избиении подростка
Фото: [Прокуратура МО]
Жительницу столицы в возрасте 21 года, которая из хулиганских побуждений избила подростка в Балашихе, заключили под стражу. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.
Представитель городской прокуратуры Балашихи, с учетом имеющейся информации о возможности у обвиняемой скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на потерпевшего, поддержал ходатайство следователя об аресте. В результате подозреваемую арестовали на срок до 22 сентября.
Ранее в ведомстве сообщили, что прокуратура проконтролирует расследование дела об избиении несовершеннолетнего. Преступление было совершено в квартале Абрамцево.