Москвичку, которая избила подростка в Балашихе, заключили под стражу

Жительницу столицы в возрасте 21 года, которая из хулиганских побуждений избила подростка в Балашихе, заключили под стражу. Об этом рассказали в прокуратуре Московской области.

Представитель городской прокуратуры Балашихи, с учетом имеющейся информации о возможности у обвиняемой скрыться от органов предварительного следствия и оказать давление на потерпевшего, поддержал ходатайство следователя об аресте. В результате подозреваемую арестовали на срок до 22 сентября.

Ранее в ведомстве сообщили, что прокуратура проконтролирует расследование дела об избиении несовершеннолетнего. Преступление было совершено в квартале Абрамцево.