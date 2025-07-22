В Балашихе прокуратура взяла на контроль дело об избиении подростка

Балашихинская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту избиения 17-летнего подростка группой молодежи, которое произошло 17 июля на территории квартала Абрамцево. Об этом сообщает Прокуратур Московской области.

В сообщении уточнили, что преступники снимали насилие на камеру мобильного телефона, после распространили видеозапись в мессенджерах и социальных сетях. Потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность злоумышленников и задержать их.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).