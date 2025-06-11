Мособлдума: более 73 тыс. медиков работают в Подмосковье

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов в преддверии празднования Дня медицинского работника поблагодарил медиков региона за их труд.

«Каждый день вы совершаете подвиг: спасаете жизни, облегчаете боль, дарите надежду. Вы — те, кто первым приходит на помощь, кто сутками стоит у операционных столов, кто утешает, лечит, поддерживает. В ваших руках — самое дорогое, что есть у человека: здоровье и жизнь. Вы — настоящие герои», — обратился Брынцалов к медикам.

Сейчас в Подмосковье трудятся 26,6 тыс. врачей и 46,9 тыс. сотрудников среднего медицинского персонала.

Для медиков действуют различные меры поддержки. К примеру, около 15 тыс. специалистов получают выплаты на аренду жилья, а более 1,9 тыс. человек получили свидетельства на соципотеку.

В рамках программы «Земский доктор/фельдшер» за последние годы в Подмосковье пришли работать более 2,6 тыс. медиков. В этом году к проекту присоединятся еще 226. Кроме того, в 2025-м для врачей выделят 100 бесплатных участков земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие поликлиники планируется открыть в области в ближайшее время.