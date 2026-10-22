Мособлдума: более 76 тыс. человек работают в службе скорой помощи Подмосковья

Развитие службы скорой помощи обсудили в рамках выездного заседания комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы в Красногорске.

Как отметил председатель комитета Андрей Голубев, в этой сфере в регионе трудятся свыше 76 тыс. человек, в том числе около 27 тыс. врачей и более 46,5 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

Навыки оказания экстренной медпомощи специалисты осваивают в учебном центре на базе Московской областной станции скорой помощи. В диспетчерскую службу станции ежедневно поступает не менее 6 тыс. вызовов.

В Подмосковье насчитывается 55 подстанций и 93 поста скорой помощи. С начала года было обработано порядка 2 млн. обращений. В среднем в сутки работает 564 бригады. Среднесуточная нагрузка на одну бригаду составляет 13 вызовов.

В 95% случаев скорая доезжает до пациента менее чем за 20 минут. Оставшиеся 5% экстренных вызовов с нарушением срока прибытия разбираются в индивидуальном порядке. Обычно причиной задержки являются пробки, погодные явления и шлагбаумы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье снизилось число жалоб и обращений от пациентов медицинских учреждений.