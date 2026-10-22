Мособлдума: в семи округах Подмосковья создали советы старост

Развитие института старост в населенных пунктах Подмосковья обсудили в рамках заседания комитета по местному самоуправлению Московской областной думы.

Мероприятие было приурочено ко Дню сельского старосты Подмосковья, который отмечается 23 октября. С наступающим праздником старост поздравил первый заместитель министра территориальной политики Московской области Михаил Токарев.

«Спасибо, что вы находите время не просто обсудить, встретиться и поговорить с жителями, но и находите варианты решений важных вопросов, знаете, как оптимизировать работу и как поддержать в разных ситуациях», — сказал он.

В Подмосковье работают более 3 тыс. старост. При этом число сел и деревень составляет около 6 тыс. Советы старост действуют в семи округах региона.

В 20 муниципалитетах области приняты положения о старостах с уточнением мер гарантий. Также проводится конкурс «Лучший староста Подмосковья». В 2025 году в нем приняли участие 600 старост, а в этом году — 722 человека. Призовой фонд составляет ₽120 тыс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность коммуникации с жителями.