Мособлдума ввела ограничения для магазинов, торгующих алкоголем

Московская областная Дума на заседании в четверг приняла закон, регулирующий розничную продажу спиртного в регионе. Об этом в своих соцсетях рассказал председатель парламента региона Игорь Брынцалов.

«Мы пришли к решению ввести ограничение времени продажи алкогольной продукции в объектах общепита в МКД с 23:00 часов ночи до 08:00 утра», - сообщил Брынцалов.

Он отметил, что в области каждый месяц открывается множество алкомаркетов и магазинов у дома, где продают спиртное. Нередко прямо у входов в эти магазины люди распивают алкоголь и нарушают порядок. В 2024 году в регионе зафиксировано порядка 2 тыс. таких жалоб.

Особого внимания требуют точки продажи спиртного, вход в которые расположен со стороны двора и выходит прямо на игровую площадку для детей, подчеркнул Брынцалов.

«Поэтому при поддержке губернатора принято решение ввести запрет розничной продажи алкогольной продукции в торговых объектах со входом во двор МКД», - сообщил председатель Мособлдумы.

Ранее о планах по вводу запрета на продажу алкоголя в торговых точках во дворах домов региона сообщил губернатор Андрей Воробьев.