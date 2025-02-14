Андрей Воробьев: в магазинах во дворах домов Подмосковья будет запрещено продавать алкоголь

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах МКД. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах МКД. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители», - заявил глава региона.

Кроме того, губернатор сообщил, что будет ограничено время розничной продажи спиртного в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00.

В случае принятия положительного решения закон вступит в силу 1 сентября.

В России розничная продажа алкоголя в магазинах разрешена с 8 до 23 часов, но региональные власти могут устанавливать дополнительные ограничения.

Ранее запрет на розничную продажу в стране с 23 до 8 часов не касался объектов общепита. Теперь регионы также могут вводить свои ограничения. В Подмосковье принято решение распространить их на точки общественного питания, расположенные в многоквартирных жилых домах и на прилегающих к ним территориях. Эта мера не затронет рестораны.

Ранее сообщалось, что губернатор поручил незаконные нестационарные торговые объекты.