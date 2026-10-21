Мособлводоканал за неделю ликвидировал более 230 засоров на сетях водоотведения
В Подмосковье за неделю устранили более 230 засоров канализации
Фото: [Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области]
Сотрудники Мособлводоканала за неделю ликвидировали 233 засора на сетях водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил глава министерства Кирилл Григорьев.
Тампонада в канализации — это огромный спрессованный ком из неразлагаемого мусора, который блокирует движение стоков в трубах. Для устранения такого засора необходимы каналопромывочные машины и илососные машины с мощными насосами.
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