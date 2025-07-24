Мособлводоканал за неделю провел около 540 мероприятий на объектах коммунальной инфраструктуры

В Подмосковье за неделю Мособлводоканал провел около 540 комплексно-восстановительных мероприятий на коммунальных объектах. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В частности, специалисты провели 28 мероприятий по ремонту сетей холодного водоснабжения — в Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Богородском округе, Лосино-Петровском и Шатуре.

Также было проведено 11 промывок систем холодного водоснабжения и канализации в Электростали, Лосино-Петровском, Шатуре, Богородском округе, Орехово-Зуево.

Помимо этого, в Электростали, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Богородском округе, Рошале отремонтировали 30 колодцев, заменив задвижки.

Кроме того, в шести округах привели в порядок насосное оборудование на 54 объектах, оборудование 38 ВЗУ и 18 колодцев инженерной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько мероприятий по модернизации объектов водоснабжения проведут в регионе в этом году.