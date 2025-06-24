Музей «Подвиг Великий и вечный» открылся в Красногорске

Музей «Подвиг Великий и вечный» торжественно открылся в школе №19 в Красногорске. В церемонии открытия приняли участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес и глава городского округа Дмитрий Волков.

«Особенно важно отметить, что этот проект реализован по инициативе родителей: в течение нескольких лет они кропотливо собирали экспозицию буквально по крупицам, с огромным уважением к подвигу наших предков. Это пример по-настоящему деятельного и бережного отношения к сохранению исторической памяти, бесценный вклад в создание воспитательной среды», — сказала Пильдес.

Музей расположен в помещении бывшей библиотеки на четвертом этаже школы. В центре экспозиции — «Стена памяти», которая собрана из фотографий ветеранов. Также в музее можно увидеть репродукции и оригиналы картин на военную тематику.

Главный зал музея разделен на две части: красную — «Великая Отечественная война» и зеленую — «Многонациональный зал народов СССР и России».

В музее установлено современное мультимедийное оборудование, в том числе экран для показа кинофильмов.

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