Музей «Подвиг Великий и вечный» открылся в Красногорске
В Подмосковье заработал музей «Подвиг Великий и вечный»
Фото: [Министерство образования МО]
Музей «Подвиг Великий и вечный» торжественно открылся в школе №19 в Красногорске. В церемонии открытия приняли участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес и глава городского округа Дмитрий Волков.
«Особенно важно отметить, что этот проект реализован по инициативе родителей: в течение нескольких лет они кропотливо собирали экспозицию буквально по крупицам, с огромным уважением к подвигу наших предков. Это пример по-настоящему деятельного и бережного отношения к сохранению исторической памяти, бесценный вклад в создание воспитательной среды», — сказала Пильдес.
Музей расположен в помещении бывшей библиотеки на четвертом этаже школы. В центре экспозиции — «Стена памяти», которая собрана из фотографий ветеранов. Также в музее можно увидеть репродукции и оригиналы картин на военную тематику.
Главный зал музея разделен на две части: красную — «Великая Отечественная война» и зеленую — «Многонациональный зал народов СССР и России».
В музее установлено современное мультимедийное оборудование, в том числе экран для показа кинофильмов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Истре начала работу выставка «Свет между мирами».