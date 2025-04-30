На летнюю работу в Подмосковье устроятся около 25 тыс. подростков

В Подмосковье в этом году на летнюю работу планируют устроиться около 25 тыс. подростков. Работу уже нашли порядка 600 ребят, рассказали в Московской областной Думе.

«В настоящее время 137 предприятий Московской области готовы предоставлять временные рабочие места», — сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

В общей сложности в регионе проживают 346 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Чаще всего в летний период они работают на заводах и в сфере озеленения. Сейчас отмечается запрос на курьеров и специалистов со средним профессиональным образованием.

Средняя зарплата у подростков составляет около 25 тыс. руб. Через Кадровый центр также предусмотрена дополнительная материальная помощь в размере 2,4 тыс. руб. в месяц.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев посетил гимназию им. Е. М. Примакова, где пообщался со школьниками из ОАЭ, приехавшими в Подмосковье по обмену.