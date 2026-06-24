На платформе «Путешествуйте дома» стала доступна информация о туристических маршрутах Подмосковья
Туристические маршруты Подмосковья появились на сайте «Путешествуйте дома»
Фото: [Медиасток.рф]
Информация о туристических маршрутах Подмосковья появилась на портале «Путешествуйте дома». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Так, в разделе «Маршруты Подмосковья» представлены идеи для путешествий по региону. Это природные локации, музеи, усадьбы, достопримечательности городов.
В целом на портале «Путешествуйте дома» собрана полная информация об интересных туристических местах России и о мероприятиях, которые проходят в разных регионах страны.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги благоустройства в парке «Дружба» в Люберцах.