На платформе «Путешествуйте дома» стала доступна информация о туристических маршрутах Подмосковья

Информация о туристических маршрутах Подмосковья появилась на портале «Путешествуйте дома». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Так, в разделе «Маршруты Подмосковья» представлены идеи для путешествий по региону. Это природные локации, музеи, усадьбы, достопримечательности городов.

В целом на портале «Путешествуйте дома» собрана полная информация об интересных туристических местах России и о мероприятиях, которые проходят в разных регионах страны.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил итоги благоустройства в парке «Дружба» в Люберцах.