Губернатор Подмосковья проверил итоги благоустройства в парке «Дружба» в Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Люберцы осмотрел парк «Дружба», который был благоустроен в 2025 году. Проект был реализован совместно с правительством Москвы.

«Был очень большой запрос от жителей (здесь проживает порядка 160 тыс. человек) обустроить пространство у озера Черное, ну и, конечно, связать Москву и Подмосковье пешеходным мостом. Судя по количеству людей, которых мы сегодня здесь видим — у нас получилось создать новую точку притяжения. С момента открытия в парке побывало около 400 тыс. гостей», — рассказал губернатор.

Пешеходный мост через озеро начали строить летом 2024 года. С его вводом жители микрорайона Зенино могут быстрее добираться до станции метро. На мосту также обустроено ответвление в зеленую зону парка. Вдоль берега проложена экотропа протяженностью 670 м.

Осенью 2024-го начали благоустраивать территорию озера. Работы были завершены в 2025-м. Со стороны Подмосковья обустроили воркаут-зону, детскую площадку, два амфитеатра, а также установили шезлонги, качели-скамейки, настилы и столы для пикника. Со стороны столицы построили детские и спортивные площадки, амфитеатр, скейт-парк, зоны отдыха.

В рамках программы благоустройства Подмосковья в этом году планируется обновить более 70 общественных пространств. Уже открыты мемориальная площадь с «Зениткой» в Лобне и набережная у Стахановского озера в Электрогорске. В июне завершится благоустройство проспекта Победы в Ступино, сквера «Блюдечко» в Коломне, улицы Октября в Реутове и сквера «Заводской» в Ликино-Дулево.

